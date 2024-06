Heim-EM: DAS kann ab heute an den Grenzen passieren! 🛑

Die Bundespolizei kann ab sofort Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen durchfĂŒhren. Anlass ist die Fußball-Europameisterschaft, die in der kommenden Woche beginnt.

An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz sind schon lĂ€nger stationĂ€re Grenzkontrollen möglich, um Schleuser-KriminalitĂ€t zu stoppen. Von heute an, kann auch an den ÜbergĂ€ngen zu DĂ€nemark, Frankreich und den Benelux-Staaten stĂ€rker kontrolliert werden. Mit den ÜberprĂŒfungen will die Bundespolizei gewaltbereite Fußballfans frĂŒh erkennen und stoppen. Denn teilweise haben die Euro-Teilnehmerstaaten auch Reiseverbote fĂŒr Fußball-Hooligans verhĂ€ngt. Im Fokus sind aber natĂŒrlich auch andere StraftĂ€ter. Gleichzeitig hat die Bundespolizei das Ziel, dass Reisende, Pendlerinnen und Pendler möglichst wenig beeintrĂ€chtigt werden. Alle sollten deshalb beim GrenzĂŒbertritt gĂŒltige Reisedokumente mit sich fĂŒhren. Die wegen der Europameisterschaft angeordneten temporĂ€ren Kontrollen sind auf EU-Ebene bis zum 19. Juli angemeldet. Sie enden also wenige Tage nach dem Endspiel der EURO im Berliner Olympiastadion.