Griechenland führt Hilfe-App gegen häusliche Gewalt ein

Mit einer App können Betroffene von häuslicher Gewalt sich Hilfe holen. Auch in Deutschland wird so eine App entwickelt.

In Griechenland gibt es in letzter Zeit mehr und mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Das Land will dagegen jetzt etwas unternehmen und Betroffenen helfen. Die App wurde bereits als Prototyp in den Großstädten Athen und Thessaloniki getestet, jeweils nur für Frauen. Der Testlauf sei erfolgreich gewesen, teilten die zuständigen Minister mit. In der Zukunft soll die App nun jeder landesweit nutzen können, unabhängig vom Geschlecht.

Wie funktioniert die App?

Auf Knopfdruck ruft die App sofort die Polizei. "Der Panic Button ist ein typisches Beispiel dafür, wie der Staat mithilfe von Technologie Innovationen umsetzen kann, die Leben retten", sagte Dimitris Papastergiou, Minister für Digitales.

App gegen Gewalt auch in Deutschland

Das Bundesinnenministerium fördert seit Oktober 2023 die Entwicklung einer App, die versteckt auf dem Smartphone läuft. Der Verein "Gewaltfrei in die Zukunft" entwickelt diese und möchte Betroffenen so einfache Hilfe wie möglich bieten.

