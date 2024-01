500 kg Marihuana in Lkw gefunden 🥦

Die Polizei hat die Drogen bei Trier entdeckt. Kollegen hatten vorher verdeckt ermittelt.

Der Lastwagenfahrer kam in Untersuchungshaft. Das sagte die Staatsanwaltschaft Trier und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main.

An der Grenze zu Luxemburg geschnappt

Der Laster ist in Spanien losgefahren. An der luxemburgisch-deutschen Grenze haben Ermittler den Fahrer in Bitburg bei Trier am 10. Januar geschnapppt. Eigentlich hatte der Lkw Klamotten und Kindersandalen geladen - und 500 kg Marihuana. Ein Mann ist in Untersuchungshaft.

Mehr News checkst du hier: