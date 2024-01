Hamburg: Demo gegen Rechts gestoppt - wegen zu vielen Menschen!

Die Demo musste vorzeitig beenden werden. Der Grund: Zu viele Leute und Sicherheitsbedenken.

Es seien Menschen in der Menge kollabiert, die Feuerwehr sei nicht mehr durchgekommen, so Kazim Abaci, der die Kundgebung am Freitag mitorganisiert hatte. Laut Polizei haben 50.000 Menschen demonstriert. Die Veranstalter sprechen sogar von 80.000 Demonstrierenden.

Demos gegen rechts in ganz Deutschland

Die Demonstration stand unter dem Motto "Hamburg steht auf - Gemeinsam gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke". Auch in Jena, Kiel und anderen deutschen Städten demonstrierten am Freitag Tausende. Auch in Baden-Württemberg sind am Wochenende viele Demos geplant. Hier siehst du, wo:

