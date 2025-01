Rückschlag statt Revanche: DHB-Team kassiert erste WM-Niederlage

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag den Dänen im ersten Hauptrundenspiel der WM mit 30:40 (18:24).

Der Olympiasieger Dänemark war wohl eine Nummer zu groß für das deutsche Team. Wie auch im Olympia-Endspiel konnten die Deutschen das dänische Team nicht schlagen.

Die Abwehr der DHB-Auswahl erwies sich im ersten Hauptrundenspiel als Problemzone, doch auch diese Erkenntnis zur Halbzeit konnte das Blatt nicht wenden. Die deutsche Mannschaft kam gegen den Weltmeister aus Dänemark zwar noch einmal auf fünf Punkte ran, am Ende reichte es aber nicht.

Trotz Niederlage: DHB-Team kann aus eigener Kraft weiterkommen

Die deutsche Mannschaft hat den Einzug ins Viertelfinale aber immer noch selbst in der Hand. Ein Sieg gegen die Italiener am Donnerstag und gegen die Tunesier am Samstag würde den Einzug in die K.O.-Runde sichern.