Die Handwerksunternehmen fordern zum Beispiel, dass Geflüchtete keinen Sprachtest oder Integrationskurs machen müssen.

Aktuell können Geflüchtete in Deutschland nach drei Monaten eine Arbeit anfangen - zumindest theoretisch. Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ist das in der Realität nicht ganz so easy. Er fordert deshalb lockere Regeln:

Wenn jemand arbeitet, lernt er die Sprache möglicherweise viel schneller - und integriert sich viel leichter.

Darum fordert das Handwerk weniger Regeln für Geflüchtete:

Es gibt ohnehin schon einen Fachkräftemangel , dem man so entgegenwirken könnte.

, dem man so entgegenwirken könnte. Unternehmen sollen selbst entscheiden , wer im Betrieb arbeitet.

, wer im Betrieb arbeitet. Keine Sprachtests oder Integrationskurse als Anforderung würden den ganzen Prozess weniger bürokratisch und schneller machen.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund wünscht sich, dass Geflüchtete mit Bleibeperspektive sofort arbeiten können. Bundeskanzler Olaf Scholz ist dafür offen und auch die Grünen sowie die FDP sprachen sich dafür aus.

