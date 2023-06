Handy kaputt? Jetzt kannst du es selbst reparieren

Spider-App? Akku kaputt? Kein Problem! Bei Samsung gibt es ab sofort Reparaturanleitungen und Original-Ersatzteile.

Zuvor gab es den "Self Repair Service" auch schon in anderen Ländern. Hier in Deutschland gibt es jetzt Ersatzteile und Co. für die Geräte



Galaxy S20

S21 und

und S22 sowie für die Laptops

sowie für die Laptops Galaxy Book Pro und

und Galaxy Book Pro 360.

Auf der entsprechenden Samsung-Webseite findest du dann Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Teile, die du für deine Reparatur brauchst - wie zum Beispiel Displays, Akkus, Tasten oder Gummifüße. Natürlich gibt es dort auch das nötige Werkzeug zu kaufen.

Self-Repair? Nicht nur bei Samsung!

Neben Samsung gibt es in Deutschland auch bei Apple einen Selbstreparatur-Dienst: Wenn du dein iPhone reparieren willst, kannst du dich auf deren Webseite umsehen. Allerdings gibt es zu Samsung einen Unterschied: Dort werden die Ersatzteile nicht direkt über den Hersteller, sondern über einen Drittanbieter verkauft, der von Apple autorisiert wurde.

Geheimtipp: iFixit

Bei allen anderen Herstellern sieht es eher schlecht aus. Falls dein Smartphone zum Beispiel von LG oder Huawei ist, kannst du auf der bekannten Reparatur-Plattform iFixit schauen. Dort bekommst du jede Menge Auswahl an Reparaturanleitungen und Ersatzteilen für viele Hersteller - und auch eine Einschätzung, wie kompliziert eine Reparatur ist. Es gibt dort oft keine Originalteile, sondern Teile, die den Standards entsprechen, zu kaufen.

