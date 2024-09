Im Unterricht googeln oder Social Media checken, ist in den Niederlanden nicht mehr m├Âglich. Was steckt hinter dem Verbot?

F├╝r ├Ąltere Sch├╝ler an weiterf├╝hrenden Schulen waren Handys seit Anfang des Jahres verboten. Jetzt gilt das Verbot w├Ąhrend des Unterrichts auch an niederl├Ąndischen Grundschulen. Warum? Das Kultusministerium in Den Haag hat dazu gesagt, dass Handys Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler zu sehr vom Unterricht ablenken. Das w├╝rde sich negativ auf ihre Lernleistung auswirken. Aber es gibt auch Ausnahmen:

Handys in Klassen d├╝rfen weiter benutzt werden, wenn sie thematisch f├╝r die Unterrichtsstunde n├Âtig sind. Zum Beispiel wenn es um Medienkompetenz geht.

Au├čerdem d├╝rfen Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler ein Handy nutzen, wenn sie aus gesundheitlichen Gr├╝nden darauf angewiesen sind.

­čĺí: Auch andere L├Ąnder haben Handys aus ihren Klassenr├Ąumen verbannt. Ein Handyverbot gilt unter anderem in Frankreich, Griechenland und Italien.

Handyverbot: Ist das auch bald in Deutschland m├Âglich?

Bei uns wird schon l├Ąnger ├╝ber so einen Schritt diskutiert. Bisher hat sich aber noch nichts getan:

Die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein fordert zum Beispiel, dass Handys an Schulen komplett verboten werden.

ein solches Verbot : Pr├Ąsident Stefan D├╝ll sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass es wichtiger sei, dass die Schulgemeinschaft entsprechende Regeln entwickle. Die Industriestaatenorganisation OECD hat nach einer Studie zu einem verantwortungsbewussten Einsatz von Handys im Schulunterricht geraten.

Was hat es mit dieser Studie auf sich?! ­čĹÇ