Kneipen in der Heidelberger Altstadt können bald nicht mehr so lang geöffnet haben wie jetzt. Das wurde vor Gericht entschieden.

Die Anwohner in der Altstadt in Heidelberg sind vor Gericht gezogen. Sie forderten kürzere Öffnungszeiten von Bars und Kneipen in der Nähe. Ihr Ziel: Unter der Woche soll alles um Mitternacht schließen und am Wochenende um 1 Uhr. Sie fühlen sich sonst durch schreiende Menschen in der Stadt und eklige Verschmutzungen massiv gestört.

Sperrzeiten in Heidelberger Altstadt müssen geändert werden Dauer 0:22 min Sperrzeiten in Heidelberger Altstadt müssen geändert werden

Heidelberg: Wie geht es weiter mit Bars und Kneipen in der Altstadt?

Komplett an die geforderten Zeiten werden sich die neuen Sperrzeiten der Stadt wahrscheinlich nicht richten. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Stadt sich aber mehr in Richtung der Forderungen der Kläger bewegen muss. Ein anderes Verwaltungsgericht hatte schon mal 2:30 Uhr am Wochenende als mögliche Zeit ins Spiel gebracht.