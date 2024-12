Hier müssen Kneipen und Bars früher dicht machen

In Heidelberg müssen Kneipen und Bars deutlich früher schließen als bisher. Das haben Anwohner vor Gericht durchgesetzt.

Ein Gericht in Mannheim hat entschieden, dass die Sperrzeit in der Heidelberger Altstadt unter der Woche und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr beginnt. An Wochenenden und vor Feiertagen dürfen Kneipen und Bars in Heidelberg nur noch bis 1 Uhr geöffnet sein.

Ab jetzt ist früher Ruhe in der Hood!

Anwohnerinnen und Anwohner hatten geklagt. Begründet wurde die Sperrstunde mit der Lärmbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Diese könne gesundheitsschädlich sein.

Heidelberger Altstadt: Die Sperrstunden im Überblick