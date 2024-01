Heidenheim: Reifen zerstochen wegen Falschparken

Die Polizei ermittelt gerade gegen Unbekannte, die statt Strafzetteln andere "Strafen" verteilt haben ...

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Heidenheim die Reifen von zwei Autos zerstochen. Die Fahrzeuge haben wohl auf Anwohnerparkplätzen geparkt - ohne Berechtigung.

Zerstochene Reifen in Heidenheim: "Strafe" fürs Falschparken

Die Polizei hat an einem der Autos einen Zettel gefunden, in dem die zerstochenen Reifen als "Strafe" fürs Falschparken dargestellt wurden. Ob es sich bei den Tätern um Anwohner handelt, weiß man nicht. In dem Fall wird gerade weiter ermittelt.

