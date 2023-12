Cute: Hier gibt's Schoki statt Strafzettel!

In Giengen an der Brenz im Kreis Heidenheim werden Menschen, die richtig parken, belohnt mit Schokolade vom Ordnungsamt.

Zu einer Aktionswoche in der Adventszeit dürfen sich die Autofahrer in Giengen freuen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ordnungsamt verteilen hier Schokolade an Richtigparker - in einer Woche sind es 1.000 Schokis. Schon 2018 gab es die Aktion - während der Pandemie wurde sie jedoch pausiert.

Giengen im Kreis Heidenheim: Schokolade statt Knöllchen - bringt's was?

Ob die Aktion dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr falsch parken, weiß der Bürgermeister von Giengen nicht. Dazu führt die Stadt keine Statistik. Jedoch soll die Aktion einfach eine andere Seite vom Ordnungsamt zeigen. Doch Vorsicht: Es gibt auch weiterhin Strafzettel für Falschparker. In Giengen sei es laut einem Ordnungsamtsmitarbeiter gar nicht so schwer, kein Knöllchen zu kassieren, denn:

In Giengen ist kein Parkplatz gebührenpflichtig, man braucht wirklich nur die Parkscheibe einzulegen.

