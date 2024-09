Helene erreicht Florida: Warnung vor historischen Sturmfluten und Zerstörung

Von vorne und hinten kürzbar, siehe Markierung.

Am späten Abend und als Hurricane der zweithöchsten Kategorie 4 tobte Helene in Florida an Land: mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern, meterhohen Sturmfluten und heftigem Regen.

Metereologen hatten gewarnt, dass es für die dünn besiedelte Big Bend Region im Norden von Florida der schlimmste Tropensturm aller Zeiten werden könnte. Aber auch die gesamte Westküste Floridas ist betroffen: in Clearwater bei Tampa wurde schon am Abend eine höhere Sturmflut gemessen als beim sogenannten Jahrhundertsturm 1993. Der Nationale Wetterdienst warnte, das die Flutwellen in einigen Küstenregionen katastrophal und "unsurvivable", also nicht zu überleben seien. Schon Stunden bevor Helene das Festland erreichte, waren eine dreiviertel Million Haushalte ohne Strom. Floridas Hauptstadt Tallahassee macht sich auf massive Schäden gefasst -- weil der Sturm dort tausende Bäume entwurzeln könnte. Floridas Gouverneur Ron de Sa