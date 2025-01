„WarnMe": Schüler aus BW entwickeln Hochwasserschutz für die ganze Welt

Jana und Niklas vom Gymnasium Ochsenhausen haben ein Hochwasser-Warnsystem entwickelt – so funktioniert es.

Die kleine Box hängt unter einer Brücke. Eine dazugehörige App schlägt Alarm, wenn es zum Hochwasser kommt. Das einfache und günstige Warnsystem gibt es als Open-Science-Projekt mit Anleitung zum Nachbauen im Internet. Die App soll es bald in den üblichen App-Stores geben.

Über die kleine Box werden die Wasserstände per Ultraschall oder Infrarot in Echtzeit gemessen und als Daten an Server geschickt. Mehrere Algorithmen analysieren die Daten. Bei steigenden Wasserständen werden die User über die App per Alarm dann benachrichtigt.

Hochwasserschutz aus Ochsenhausen

Drei Jahre haben Niklas Ruf und Jana Spiller vom Gymnasium Ochsenhausen an ihrer Idee gearbeitet - im Rahmen des Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg. Jetzt haben sie auf der Erfindermesse in Nürnberg für „WarnMe“ die Goldmedaille bekommen.

