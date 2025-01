Mehr Sicherheit für dich: Alle großen Bahnhöfe mit Kameras ausgestattet

In Deutschland sind mittlerweile alle großen Bahnhöfe mit moderner Videotechnik ausgestattet - das zeigt wohl Wirkung.

11.000 Kameras an rund 750 Bahnhöfen - damit wollen die Bahn und das Bundesinnenministerium für mehr Sicherheit sorgen.

Alle großen Bahnhöfe mit Kameras ausgestattet Dauer 0:26 min Alle großen Bahnhöfe mit Kameras ausgestattet

Mehr Verbrechen an Bahnhöfen aufgeklärt - dank Videoüberwachung

Noch nie gab es so viele Kameras an Bahnhöfen wie jetzt, schreibt das Ministerium. Das hilft offenbar, Straftaten aufzuklären. Das hilft offenbar der Polizei. Im Vergleich zu 2019 konnten jetzt drei Mal so viele Straftaten aufgeklärt werden. Und zwar Dank der neuer Videotechnik, heißt es. Zugriff auf die Daten hat laut Mitteilung übrigens nur die Bundespolizei.

Das Ministerium sagt, es gibt insgesamt in Deutschland 5.700 Bahnhöfe. Es haben also längst nicht alle Kameras. Das Ministerium spricht aber davon, dass jetzt alle großen Bahnhöfe in Deutschland mit der neuen Videotechnik ausgestattet sind.