So helfen Flughäfen Hunden in der Silvesternacht!

Videos im Netz zeigen: Silvester ist für Hunde Horror! Doch es gibt Orte, wo die Tiere angstfrei durch Silvester kommen.

Völlig gechillter Hund, obwohl an Silvester so viel geböllert wird? Das geht tatsächlich - und zwar an Flughäfen. Denn dort herrscht strenges Böllerverbot, in der Regel auch für den Umkreis. Der Flughafen-Tipp wird daher zum Beispiel in Hundeforen geteilt. Der SWR hat nachgefragt, was dran ist.

Flughafen Köln-Bonn: Hunde wilkommen 🐶❤️

Am Flughafen Köln-Bonn kommen Hundebesitzer an Silvester regelmäßig. Letztes Jahr waren es um die 15 - auch wenn das kein spezielles Angebot des Flughafens ist. Ein Sprecher sagte dem SWR:

Uns erreichen Anfragen vor allem von Anwohnern aus der Nachbarschaft, ob sie sich mit ihren Hunden an Silvester in den Terminals aufhalten dürfen. Und das dürfen sie natürlich.

Silvester mit Hund an den Flughäfen Frankfurt und Stuttgart 🧳🐕

Auch in Frankfurt und Stuttgart gilt: Hunde erlaubt. Auch wenn die Terminals eigentlich für Reisende gedacht sind - der Bereich ist öffentlich, bestätigte eine Sprecherin des Flughafens Frankfurt. Allerdings muss man bedenken, dass auch nachts viel los sein kann und der Ort ja fremd für den Hund ist. Wer nicht ins Terminal will, kann sich auch ein schallisoliertes Zimmer im Hotel mieten.

Auch auf Social Media wird klar, wie viele Leute das Thema beschäftigt:

Wer Silvester mit seinem Tier zu Hause ist, kann den Abend aber auch dort angenehmer machen: