Silvester mit Haustier: So geht's mit weniger Stress 🐾

Feuerwerk und Co belasten viele Tiere heftig. Aber du kannst was tun, damit dein Tier gut durch die Böller-Zeit kommt.

An Silvester geht es vor allem darum, Tieren eines zu ermöglichen: Ruhe. Der SWR hat mit der Tierrettung in Contwig gesprochen. Sie gibt diese Tipps:

🐕 Hunde:

Am besten schon mittags Gassi gehen - und eher außerhalb der Stadt. Da ist es weniger wahrscheinlich, dass schon geböllert wird.

Am Silvesterabend: Beim Hund bleiben! Fenster und RolllĂ€den schließen. Filme oder Musik können dem Tier helfen, sich abzulenken.

Pro-Tipp: Gassi gehen mit doppelter Sicherung. Das sind zwei Leinen + Sicherheitsgeschirr. Dass sich der Hund so losreißt, ist damit so gut wie unmöglich.

đŸ± Katzen:

Fenster und RolllĂ€den schließen.

Die Katze am besten schon vorher ein, zwei Tage im Haus lassen.

Am Silvesterabend: FreigÀnger-Katzen sollten unbedingt drinnen sein.

đŸč Meerschweinchen, Vögel und Co:

Ruhe: Stelle den KĂ€fig in einen Raum, der nicht direkt an der Straße liegt - möglichst weit weg vom Fenster.

Decke den KĂ€fig bei Bedarf mit einem Tuch ab.

FĂŒr alle gilt: Tiere sind unterschiedlich - schau daher, was deinem Tier gut tut.

Wegen lauten Böllern: Hunde ĂŒberfahren

Dass die Böllerei fĂŒr Tiere tödlich enden kann, zeigen zwei FĂ€lle in der NĂ€he von Mainz: Hier sind zwei Hunde ĂŒberfahren worden, die sich vor Böllern erschreckt hatten und weggelaufen sind. Im ersten Fall lief ein Australian Shepherd von zu Hause weg. Er wurde an der Saarstraße an der Abfahrt Mainz-Gonsenheim/Drais tödlich verletzt. Im anderen Fall riss sich eine Dogge beim Gassi-Gehen los und rannte auf die A60 am Autobahndreieck Mainz.

