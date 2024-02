Die 25-jährige Schauspielerin gehörte zu 30 Demonstranten, die während Joe Bidens Fernsehauftritt festgenommen wurden.

Das haben die Organisatoren der Demo laut Medienberichten bestätigt. Die Euphoria-Schauspielerin soll mit mehr als 100 weiteren Demonstranten vor dem Hauptquartier des Fernsehsenders NBC in New York protestiert haben. Anlass dazu war US-Präsident Joe Bidens Auftritt in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" am Montag.

Hunter Schafer für Waffenstillstand in Gaza: Verhaftung nach Demo

Die Veranstaltung wurde von "Jewish Voice for Peace" organisiert. Laut der Gruppe wurden neben Hunter Schafer noch 50 weitere Leute verhaftet. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber Variety aber, dass insgesamt 30 Personen verhaftet wurden.

Die Teilnehmer der Demo haben schwarze T-Shirts mit der Aufschrift "Waffenstillstand jetzt" und "Nicht in unserem Namen" getragen und sollen Sätze wie "Lasst Gaza leben" gerufen haben. Laut Polizei sollen die Verhafteten jetzt eine Vorladung wegen Hausfriedensbruchs bekommen.

