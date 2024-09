Ines Anioli hilft Tierheim-Hunden in Griechenland 🐕

Ines Anioli hat mit Hilfe ihrer Community ├╝ber 8.000 Euro Spenden f├╝r "Tiere in Not Griechenland e.V." gesammelt.

Dass es Stra├čenhunden in Griechenland nicht gut geht, ist kein Geheimnis. Deshalb wollte Ines Anioli helfen und hat zum Spenden aufgerufen. Dank ihren gro├čz├╝gigen Followern sind rund 8.500 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld hat sie jede Menge Hundefutter und Medizin f├╝r die griechischen Tierheim-Hunde gekauft. ├ťbergeben hat sie die Spenden pers├Ânlich bei "Tiere in Not Griechenland e.V.", wie sie in ihrer aktuellen Insta-Story zeigt.

Schon im Juli war Ines bei "Tiere in Not Griechenland e.V." in Karditsa:

So kannst du Hunden in Griechenland helfen

Hier kannst du selbst f├╝r "Tiere in Not Griechenland e.V." spenden.

Au├čerdem gibt es bei der Tierschutzorganisation die M├Âglichkeit, Pate f├╝r schwer bis gar nicht mehr vermittelbare Hunde zu werden.

Du kannst zudem direkt ein Tier adoptieren und ihm somit ein neues Zuhause schenken.

