Der Fußballclub Inter Mailand ist italienischer Meister. Beim Derby im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion in San Siro bezwang er die AC Milan mit 2 zu 1.

Bereits in der 18. Minute ebnete Francesco Acerbi den Weg und schoss für Inter das erste Tor. In der 49. Minute legte der frühere Gladbacher Marcus Thuram nach, von da an schien die Führung der schwarzblauen Mannschaft klar. Doch Gegner AC Milan kämpfte und ließ nicht locker, in der 80. Minute dann ein Treffer durch Fikayo Tomori. Im ausverkauften San Siro heizte sich die Stimmung immer mehr auf, schließlich war es das Derby der ewigen Rivalen. Drei rote Karten zog der Schiedsrichter in den letzten Minuten. Schon vor dem Spiel war klar, dass der Meistertitel für Inter greifbar nahe war, lag doch die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi in der Tabelle der Serie A mit 14 Punkten vor dem Zweitplazierten, der AC Milan. Inter Mailand hat nun den 20. Meistertitel in der Tasche, das bedeutet ein Stern mehr auf dem Trikot. Denn für jeweils zehn gewonnene Meisterschaften gibt es in Italien einen Stern. Auch die bezwungene AC Milan hatte vor dem entscheidenden Derby 19 Meisterschaften gewonnen, für diese Saison hat aber Inter die Rivalität der beiden Mailänder Clubs für sich entschieden.