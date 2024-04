Inter ist Meister! Mega-Beef kurz vor Schluss 🟥 🟥 🟥

Beim Derby gegen den AC Mailand sind gleich drei Spieler in der Nachspielzeit vom Platz geflogen. Was war da los?

Drei Platzverweise in der Nachspielzeit - das gibt es selten, auch im traditionell emotionalen Mailänder-Derby. Die Ursache dafür war zunächst der Stress zwischen Inters Denzel Dumfries und ACs Teo Hernandez in der 94. Minute. Die beiden lösten eine wilde Rudelbildung aus und konnten von ihren Mitspielern nur schwer unter Kontrolle gehalten werden.

97. Minute Davide Calabria schlägt zu

Noch unsportlicher war die Rote Karte von Davide Calabria. Bei einer Ecke kurz vor Schluss holte er zu einem Schlag gegen Inters Davide Frattesi aus.

Am Ende wird der Stress den Fans und Spielern von Inter Mailand egal gewesen sein: Marcus Thuram und der Mannheimer Hakan Çalhanoğlu krönten sich mit einem 2:1-Sieg am Montagabend im Stadtderby gegen den AC zum italienischen Meister - zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte.

