DAS kannst du heute kostenlos unternehmen 🖼️

Sonntag ist der Internationale Museumstag. Museen in ganz Deutschland haben Aktionen geplant - viele auch kostenlos.

Beim Internationalen Museumstag geht es darum, "Museen mit Freude zu entdecken". Das ist das Motto des Aktionstages dieses Jahr. Deshalb machen 1.400 Museen in ganz Deutschland mit. Sie haben F├╝hrungen, Feste oder auch Mitmach-Aktionen bei freiem Eintritt geplant. Wer interessiert ist, kann an vielen Orten auch mal gucken, wie die Menschen in Museen arbeiten. Was in den Museen in deiner N├Ąhe geplant ist, kannst du hier rausfinden.

Das geht in Baden-W├╝rttemberg:

Internationaler Museumstag am Bodensee und in Oberschwaben

Internationaler Museumstag in der Rhein-Neckar-Region

Diese besonderen Aktionen laufen in Rheinland-Pfalz:

Internationaler Museumstag mit Aktionen f├╝r die Familie in der Pfalz

Mehr Good News findest du hier: