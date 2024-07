Islamischer Religionsunterricht: Mehr Schüler in BW sind dabei

Inzwischen haben mehr als 10.000 Schüler islamischen Religionsunterricht. Das Fach soll weiter ausgebaut werden.

Die Anzahl der Sshüler hat sich in den vergangenen drei Schuljahren verdoppelt. Außerdem bieten mehr Schulen in Baden-Württemberg islamischen Religionsunterricht mit sunnitischer Prägung an:

Im Schuljahr 2020/21 ➡️ 96 Schulen und rund 5.500 Teilnehmer

Im Schuljahr 2023/24 ➡️ 138 Schulen und rund 10.000 Teilnehmer

Allerdings: Da man von rund 180.000 Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Glauben im Südwesten ausgeht, werden längst nicht alle erreicht.

In Zukunft: Mehr Schulen sollen islamische Religionsunterricht anbieten

Die Zahlen stammen vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Die zugehörige Ministerin sagte der deutschen Presseagentur, dass der islamische Religionsunterricht weiter ausgebaut werden soll - obwohl Lehrkräfte für das Fach knapp sind.

