Hat die Hamas ihre Kommandozentrale in der Al-Schifa-Klinik in Gaza?

Das behauptet das israelische Militär. Inzwischen soll der Einsatz der israelischen Armee in der Klinik beendet sein.

Das hat ein vor Ort anwesender Journalist der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Demnach hätte Soldaten und Panzer der israelischen Armee das Gelände des Krankenhauses verlassen. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Was ist passiert? In der Nacht zum Mittwoch war eine Militäroperation im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza gestartet. Der Einsatz sei gegen die islamistische Hamas gerichtet gewesen. Das teilte die israelische Armee auf Telegram mit. Zuvor hatten israelische Soldaten das Krankenhausgelände umstellt.

Bei der Operation sollen laut israelischer Seite keine Zivilisten verletzt worden sein. Das Militär soll die Behörden im Gazastreifen vor dem Angriff gewarnt haben, indem ein palästinensischer Gesundheitsbeamter vorab kontaktiert wurde. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigt, welches von der Hamas kontrolliert wird.

Al-Schifa-Klinik: Das soll der Grund für die Militäroperation sein

Seit Tagen kommt es in der Nähe von Krankenhäusern immer wieder zu Konflikten zwischen den israelischen Soldaten und der islamistischen Palästinenser-Gruppe. Der Grund: Israel vermutet, dass sich unter dem Krankenhaus die Kommandozentrale der Hamas befindet. Die Terrorgruppe sagt, dass das nicht stimmt.

