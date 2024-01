In der türkischen Metropole haben zwei Maskierte eine Kirche angegriffen. Ein Mensch ist dabei gestorben.

Der Angriff fand in der katholischen Kirche Santa Maria statt. Am Sonntag sollen zwei bewaffnete Menschen in die Kirche gelaufen sein. Während eines Gottesdienstes griffen sie die Teilnehmer an und töteten einen Menschen. Das teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Die Täter sind geflüchtet.

Noch ist nicht bekannt, warum es zu der Tat gekommen ist.