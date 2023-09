BVB: Kommt Jadon Sancho zurück? 👀

Angeblich bemüht sich Borussia Dortmund darum, den Stürmer nächstes Jahr zurückzuholen.

Die Gerüchte gibt es schon länger und jetzt behauptet auch die britische Zeitung "The Sun", dass der BVB Jadon Sancho wiederhaben will. 2017 hatte er seinen ersten Profivertrag beim BVB bekommen. Nach 107 Spielen und 38 Toren ist Jadon dann 2021 zu Manchester United gewechselt. "The Sun" schreibt, dass Borussia sich wohl im Januar um einen erneuten Transfer kümmern will. Hundert Prozent safe ist die Sache aber noch nicht.

Der BVB will Jadon Sancho? Das könnte teuer werden

Aktuell spielt der 23-Jährige bei Manchester United und soll da etwa 18 Millionen Euro im Jahr verdienen. Falls Dortmund sich Sancho nur ausleihen möchte, werden sie wahrscheinlich einen großen Teil dieses Jahresgehalts blechen müssen. Ob es wirklich zum Transfer kommt, ist noch nicht klar, aber: Zwischen Jadon und seinem Team läufts gerade nicht so gut. Sein Trainer Erik Ten Hag war zuletzt nicht so zufrieden mit seinen Leistungen, was zu einem kleinen Beef geführt hat. Jadon hatte auf Social Media behauptet, sein Trainer erzähle "Unwahrheiten" und jetzt sollen sich deshalb sogar seine Mitspieler von ihm abgewendet haben.

