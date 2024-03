Wait, what?! Jake Paul kämpft gegen diese Box-Legende 🥊

Der Social-Media-Star wird gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson kämpfen. Hier erfährst du mehr.

Der Boxkampf soll am 20. Juli in Dallas stattfinden. In das AT&T Stadion passen rund 100.000 Menschen. Jake Paul hat die Info am Donnerstag rausgehauen. Geschaut werden kann der Kampf auf Netflix.

Paul vs. Tyson: 30 Jahre Altersunterschied

Tyson war zu seiner aktiven Zeit eine absolute Maschine. Er hat 50 seiner 58 Kämpfe gewonnen - 44 Gegner kassierten einen Knock-Out und wie dieses Video zeigt: Die Box-Legende sollte auf keinen Fall unterschätzt werden.

Jake Paul probiert sich schon seit ein paar Jahren als Boxer. Er hat neun von zehn Kämpfen gewonnen.

