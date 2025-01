Die Neujahrsauktion ist Tradition in Japan. Hinter den krassen Summen steckt ein smarter PR-Move.

Am Sonntag hat ein 276 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch - auch Rother Thun genannt - bei einer Auktion auf einem Fischmarkt in Tokio 207 Millionen Yen (knapp 1,3 Millionen Euro) eingebracht.

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo sagt, das ist der zweith├Âchste Preis der je erzielt wurde, seit die Daten aufgezeichnet werden.

H├Âchstbietender war der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera.

In Japan soll der erste Thunfisch des Jahres Gl├╝ck bringen.

Mega-Summen f├╝r Thunfische in Japan: Was steckt dahinter?

Die Qualit├Ąt der Fische ist der bei der traditionellen Neujahresauktion nicht der Hauptgrund f├╝r die absurden Summen. Das Ganze ist eine PR-Aktion zum Beginn des neuen Gesch├Ąftsjahres in Japan, ├╝ber die viel in den Medien in Japan und auf der ganzen Welt berichtet wird. In Japan sehen die Menschen den hohen Preis in diesem Jahr als Hoffnung darauf, dass sich die Wirtschaft im Land wieder erholt.