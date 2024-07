Ein Saxophonist hat die EM 2024 mit seinen Auftritten auf den Fanmeilen geprägt. Jetzt versteigert er sein Instrument.

Die Auktion von Saxophonist André Schnura läuft gerade noch über "United Charity". Das gesammelte Money geht an die Toni Kroos Stiftung - seine Unterschrift ist auf dem Saxophon mit drauf. Mit dem Instrument brachte André die Fans zum Jubeln und wurde zu einem der größten Social Media Stars der EM.

Wir alle verbinden mit diesem Instrument viele wundervolle Erinnerungen. Mit dem Erlös schaffen wir weitere unvergessliche Momente für kleine Helden.

Toni Kroos happy, alle happy

Die Toni Kroos Stiftung bedankt sich bei André Schnura: "Du hast in den letzten Wochen so viel Lebensfreude geschenkt. Dank deiner Spende können wir diese Freude weitergeben." André gibt auch einen Teil der Kohle, die er mit Ticketverkäufen für seine eigene Tour macht, an die Stiftung weiter.

Mehr über den Hype-Boy checkt ihr hier: