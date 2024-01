Die Epstein-Liste ist da: Welche Promis stehen drauf?

Seit Tagen wird auf Social Media spekuliert. Diese Promis sollen Kontakt zu Sexualstraftäter Epstein gehabt haben.

Ein Gericht in den USA hat am Mittwoch eine Liste mit den Namen von knapp 170 Personen veröffentlicht, die in Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal des mittlerweile verstorbenen Mulitmillionärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein stehen. Sie wurden in einem Zivilstreit zwischen einem Opfer und Epsteins verurteilter Komplizin Ghislaine Maxwell genannt. Epstein soll jahrzehntelang minderjährige Frauen in seinen Anwesen missbraucht und auch anderen Männern zugeführt haben. Er hatte Beziehungen bis in die höchsten Kreise.

Diese berühmten Namen stehen auf der Epstein-Liste

Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident

Prinz Andrew, britischer Prinz und Sohn von Queen Elizabeth

Michael Jackson, Pop-Legende

Stephen Hawking, Astrophysiker

Mit Donald Trump steht sogar noch ein Ex-Präsident auf der Liste. Allerdings wird sein Name nur erwähnt, weil eine Zeugin ausgesagt hat, dass sie keinen sexuellen Kontakt mit ihm hatte.

Promis auf der Epstein-Liste: Was bedeutet das?

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Namen auf der Liste auch automatisch Teil von Epsteins Missbrauchsnetzwerk sind. Das bedeutet nur, dass die Namen in dem Zivilprozess gegen Epsteins Komplizin Maxwell überhaupt gefallen sind. Auch die Namen von Verwandten der Opfer stehen zum Beispiel auf der Liste. Bill Clinton und Prinz Andrew tauchen allerdings häufiger in den Dokumenten auf und werden in die Nähe von Epsteins Taten gerückt.