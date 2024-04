Leverkusen macht Ansage: Tah muss verlängern oder gehen!

Die Zukunft von Jonathan Tah ist gerade großes Thema. Denn: Für Leverkusen gibt es nur zwei Optionen.

Bayer Leverkusen will den Vertrag mit dem Fußball-Nationalspieler entweder vorzeitig verlängern oder ihn im Sommer abgeben. Das hat Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro bei "Sky" gesagt.

Wir wollen mit ihm verlängern. Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt, dass wir verlängern müssen, ansonsten werden wir ihn verkaufen.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft eigentlich noch bis 2025. Angeblich soll Bayern München Interesse an Tah haben.

Diese Titel kann Tah dieses Jahr noch holen

Mit Leverkusen hat sich der Abwehrspieler schon die Meisterschaft gesichert. Außerdem spielt er mit der Werkself Ende Mai im DFB-Pokal-Finale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Das Team ist auch noch in der Europa League dabei. Dort steht am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel bei AS Rom an.

Und: Mit seinen Leistungen hat Tah vor der Heim-EM derzeit auch einen festen Platz in der Nationalmannschaft.