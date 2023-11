ALLES in Rosa! So krass war der Geburtstag von Julesboringlife

Jule ist 21 geworden. Bei ihrer Party in der Nähe von Heidelberg war gefühlt halb TikTok-Deutschland am Start.

Ob Karim Jamal, twenty4tim, Mathilda, Yana Clare oder emirbayrak. Sie alle und viele andere sind nach Baden-Württemberg angereist, um am Mittwochabend mit der Influencerin in einer exklusiven Location in ihren Geburtstag reinzufeiern.

Sushi, Mario Kart und Schlafzimmer für alle

Der Weg zur Location führte durch einen Wald - für den ein oder anderen Influencer etwas creepy. Mathilda fragte in ihrer Instastory beispielsweise "Wo bringst du uns hin?" und markierte Jule. In der Location hatte die Influencerin für ihre Gäste einiges zu bieten:

Zum Essen gab es Pizza, Burger und Sushi

Eine Fotoecke

Einen Gaming-Bereich mit Mario Kart

Ein großer Außenbereich mit Aussicht auf die Natur

Schlafzimmer für alle Gäste

DJ und eine große Bar waren natürlich auch am Start. Jule hat auf ihrer Party ein rosafarbenes Kleid getragen. Kurz vor Mitternacht startet dann natürlich der Geburtstagscountdown: