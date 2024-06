Vor über einem Jahr verließ er seine Familie, um neu anzufangen. Jetzt ist Julian wieder zurück in seinem alten Leben.

Zumindest auf seinem Insta scheint es so. Seit Wochen postet Julian Zietlow Family-Content. Sei es seine Tochter, die ihm aufmunternde Worte mitgibt und so zum Weinen bringt. Außerdem gab es einen gemeinsamen Ausflug, bei dem auch die Mutter seiner Kinder dabei war. Doch jetzt ist es wohl offiziell: Es geht wieder was zwischen Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff.

Julian Zietlow und Alina wieder zusammen: Das ist der Beweis

Auf Insta postete Julian ein Bild, wie er Alina in einem Restaurant küsst.

Auch Alina postet ein Video, in dem sie mit ihrem vermeintlichen Ex knutscht:

Skandal um Julian Zietlow liegt ein Jahr zurück

Das kommt alles über ein Jahr nach Julian Zietlows großem Skandal. Der Unternehmer und Influencer hat damals seine Familie verlassen und sich nach Thailand zurückgezogen. Dort postete er Bilder und Videos von wilden Partys und seiner neuen Freundin zu der Zeit.

Ob Julian und Alina nächstes Jahr im Sommerhaus sind? Dort ging es zumindest dieses Jahr richtig ab: