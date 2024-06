Rauswurf und Security-Einsatz bei neuer Sommerhaus-Staffel?

Die neuen Folgen wurden gerade erst gedreht und direkt melden sich die Teilnehmer: Wird es so eskalieren wie nie zuvor?

Aus dem Cast heißt es jetzt schon, dass es noch krasser gekracht haben soll als in der letzten Staffel. Realitystar Sam Dylan sagte auf seiner Insta-Seite, dass jemand von der Produktion entfernt werden musste und offenbar sogar Securitys ins Haus geschickt wurden - er sagte: "Es gibt immer Menschen, die sind nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch viel schlimmer eine Gefahr für andere! Und werden deshalb auch zurecht sofort entfernt! Das, was da passiert ist, gab es so noch nie. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind." Auch Umut von Temptation Island sagt, dass es "respektlos und wild" wird.

Anzeige nach Sommerhaus-Dreh

Reality-Queen Tessa Bergmeier überlegt sogar, "Anzeige gegen ein paar Menschen zu erstatten". Wie krass die Staffel wirklich wird, erfahren wir erst im Spätsommer. RTL hat noch kein genaues Startdatum released, normalerweise kommen die Folgen aber ab Ende August oder September.

