Zwei Emus bei Kaiserslautern ausgebüxt

Die Tierrettung Kindsbach sucht seit Montag nach den beiden Laufvögeln - die gar nicht mal so ungefährlich sind. 😰

Einer der beiden Emus wurde zuletzt auf der Sickinger Höhe zwischen Queidersbach und Bann gesehen. Die Tierrettung Kindsbach will jetzt versuchen, das Tier einzufangen. Dafür werden die Gebiete teilweise eingegrenzt und Futterstellen platziert - in der Hoffnung, dass die Vögel anbeißen.

DARUM sind Emus so gefährlich ⚠️

Emus stammen aus Australien und gehören wie der Strauß zu den Laufvögeln.



Sie gelten als sehr intelligent,

können bis zu 50 km/h schnell rennen

und sogar schwimmen und unter Wasser tauchen!

Kai Zöller von der Tierrettung sagt, dass die Tiere sehr gefährlich werden können, wenn sie sich bedroht fühlen:

Mit ihren Krallen können die Tiere leicht die Haut aufschlitzen und sogar einen Menschen töten.

Du hast einen Emu gesehen?

Dann sei vorsichtig und ruf am besten unter der Notfall-Nummer der Tierrettung Kindsbach an (0174/8158325). Du könntest außerdem ein Foto machen und dir merken, in welche Richtung das Tier gelaufen ist. Alles weitere solltest du zur eigenen Sicherheit den Experten überlassen.

