Mann stirbt nach Taser-Einsatz von Polizisten

Der 38-jährige Mann ist im Krankenhaus gestorben. Gegen die beiden Polizisten wird ermittelt.

Der Mann soll am Dienstagabend in seiner Wohnung in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) randaliert haben. Deswegen riefen Angehörige die Polizei. Laut Polizei hatte sich der Mann selbst Schnittwunden zugefügt und die Beamten in der Wohnung angegriffen. Deshalb hätten sie den Elektroschocker eingesetzt.

Mann stirbt nach Polizeieinsatz mit Taser Dauer 0:29 min Mann stirbt nach Polizeieinsatz mit Taser

Tod nach Taser-Einsatz: Leiche ist beschlagnahmt

Der Mann verlor laut Polizei danach das Bewusstsein und musste wiederbelebt werden - im Krankenhaus starb er aber später. Die Todesursache wird noch gerichtsmedizinisch untersucht.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt gegen die beiden Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.