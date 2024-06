Tödlicher Messerangriff am Hauptbahnhof: 20-Jährige stellt sich!

Bei der Attacke ist ein 64-Jähriger getötet worden. Zuvor gab es offenbar einen Streit.

An diesem soll eine Frau beteiligt gewesen sein, die dann mit einem Messer auf den 64-Jährigen losgegangen ist. Das sind die ersten Infos der Polizei. Worum es bei dem Streit am Samstag in Kaiserslautern ging, versucht die Polizei jetzt herauszufinden.

Mann stirbt nach Messerangriff am Hbf Kaiserslautern Dauer 0:40 min Mann stirbt nach Messerangriff am Hbf Kaiserslautern

Einsatzkräfte konnten Mann nicht mehr retten

Nach dem Messerangriff haben Zeugen den Notruf gewählt, doch der 64-Jährige ist kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben.

Gleichzeitig suchten die Cops nach einer verdächtigen Frau. Später stellte sich eine 20-Jährige der Polizei Landstuhl. Die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Um Spuren zu sichern, war der Hauptbahnhof bis 16:40 Uhr gesperrt.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern melden.

