So lange muss der Apotheken-Geiselnehmer ins Gefängnis

Urteil im Prozess um Geiselnahme in Karlsruhe: Täter muss knapp 8 Jahre in Haft

7 Jahre und 6 Monate muss der junge Mann ins Gefängnis. Er hatte vor einem Jahr mehrere Menschen in einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt stundenlang mit einer Schreckschusspistole festgehalten. Die Richterin sprach bei der Urteilsverkündung von einer unklaren Motivlage. Das Lösegeld in Millionenhöhe habe er wohl nicht wirklich gewollt, sondern vielmehr Kontakt zu seiner Ex-Freundin. Sie betonte außerdem die schwere Kindheit und Jugend und die dadurch beeinträchtigte Entwicklung. Deswegen wurde nach Jugendstrafrecht entschieden.