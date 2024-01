Katzen misshandelt 🙀 Belohnung für Hinweise auf Täter

Drei Katzen sind im Hohenlohekreis schwer misshandelt und verstümmelt worden. Tierschützer setzen eine Belohnung aus.

Wer Hinweise zu den verletzten Katzen hat, soll sich sofort bei der Polizei melden. Der Tierschutzverein Hohenlohe hat eine Belohnung von 3.600 Euro angekündigt.

Was ist mit den Katze passiert?

Drei Katzen wurden in den letzten Wochen misshandelt - erst eine in Öhringen, dann zwei in Bretzfeld. Ihnen wurde unter anderem das Fell am Schwanz abgezogen. Die Polizei geht davon aus, dass hinter den Übergriffen derselbe Täter steckt.

Den Katzen gehe es wieder besser, teilten die Tierschützer mit. Aber alle Katzenbesitzer in der Gegend hätten Angst um ihre Haustiere. Deshalb hat sich der Verein entschlossen, Geld für eine Belohnung zu sammeln.

Katzen brutal misshandelt - wir sind entsetzt!



Bereits zum 3. Mal innerhalb kurzer Zeit haben skrupellose Täter...Posted by Tierschutzverein Hohenlohe e.V. on Friday, January 12, 2024

Gefahr besteht auch für Katzen und Hunde im Main-Tauber-Kreis: