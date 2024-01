⚠️ Tödliche Krankheit geht um: So schützt du deinen Hund 🐶

Im Main-Tauber-Kreis breitet sich die "Aujeszkysche Krankheit" bei Wildschweinen aus. Für Menschen nicht schlimm, aber...

...andere Tiere wie zum Beispiel Schweine, Hunde und Katzen können sich anstecken. Dann hilft nichts mehr - keine Impfung und kein Medikament. Die Krankheit endet immer tödlich für die Tiere, warnt das zuständige Veterinäramt.

Aujeszkysche Krankheit: Hunde an die Leine

Wer in den Wäldern im Main-Tauber-Kreis mit dem Hund spazieren geht, sollte ihn immer an der Leine haben. Denn: Schon wenn er an einem toten, infizierten Wildschwein schnuppert, könnte sich die extrem ansteckende Krankheit übertragen. Sie wird durch Viren ausgelöst. Vor Kurzem musste deshalb ein Jagdhund mit Symptomen eingeschläfert werden, berichtet das Veterinäramt.

Wie gefährlich ist die Krankheit für Katzen?

Katzen können sich zwar über die gleiche Weise wie Hunde infizieren, aber laut Veterinäramt sind sie trotzdem weniger gefährdet. Denn: Katzen gehen eher weniger an tote Tiere, heißt es auf Anfrage.

Aujeszkysche Krankheit breitet sich aus

