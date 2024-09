Kayla Shyx reagiert auf Kritik von Sashka

Auf YouTube haben Sashka und ihre Mom die Qualität der Marke "Shyx Wear" kritisiert. Jetzt gibt's Kaylas Statement.

In ihrer Insta-Story rechtfertigt sich Kayla Shyx. Sie schreibt, dass sie schon letztes Jahr entschieden hat, ihre Klamotten-Marke "Shyx Wear" zu pausieren, weil "die Möglichkeiten für Nachhaltigkeit mit 'About You' realistisch gesehen eingeschränkt sind". Das sei langfristig nicht vereinbar mit dem, was sie sich für ihre Marke vorstellt. Die aktuelle Kollektion befand sich schon lange in der Produktion und kam deshalb noch raus.

Kayla Shyx kritisiert Sashka: "jedes 2. Teil von ASOS oder Zara"

Weiter kritisiert Kayla Sashka dafür, dass diese sehr oft Teile von ASOS und Zara trage - "den größten Fast Fashion Giganten". Das sei nicht vergleichbar mit "Shyx Wear". Nach eigenen Aussagen gebe es bei ihrer Marke keine Kinderarbeit und Ausbeutung. Weiter äußert sich Kayla zum Hate gegen Influencer und meint, dass diese nie über wichtiges Zeug posten, weil es ihnen am Ende "wirklich immer vorgeworfen wird".

Man muss also entweder perfekt sein, um sich über wichtige Dinge zu äußern oder konstant nur andere kritisieren, Finger zeigen und somit selbst null Angriffsfläche bieten...? So ist's auf jeden Fall bequemer. Lamer Take.

Sashka: Kritik an Mode von Influencern

In ihrem aktuellen Video hat sich Sashka zu "Shyx Wear" geäußert. Ihre Mutter hat sich als gelernte Schneiderin besonders auf die Qualität einzelner Teile konzentriert. Die Hauptkritikpunkte:

"About You" inszeniere sich als nachhaltig, trotz vieler Collabs mit Influencern, die teils schlechte Qualität haben. Damit ist "About You" laut Sashka eigentlich eine Fast-Fashion-Brand.

Der Stil, die Qualität und Verarbeitung einzelner "Shyx Wear"-Teile rechtfertige die hohen Preise nicht.

"Shyx Wear" bringe ständig Kollektionen raus, die nichts Besonderes seien, aber den unnötigen Konsum antreiben.

Warum ist es notwendig, der Umwelt so weiterhin zu schaden? Und ich sage es bewusst: Es schadet der Umwelt immer und immer und immer wieder neue Klamotten rauszubringen, die die Welt schon Tausend Mal gesehen hat.

Hier gibt's Sashkas Video: