Der Pulitzer-Preisträger und Rapper Kendrick Lamar wird die Halbzeitshow beim Super Bowl LIX in New Orleans schmeißen.

Mit diesen Worten kündigte der Rapstar aus Compton, Los Angeles seinen Auftritt auf der wohl größten Bühne der Welt an:

Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst. Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut

Halftime-Show beim Super Bowl: Ein Karriere-Highlight

Für die Halbzeitshow beim Super Bowl bekommen die Stars für ihre Auftritte keine übliche Gage. Dagegen bekommen sie DAS Karriere-Highlight und weltweite Aufmerksamkeit. Btw: Kendrick Lamar war schon 2022 bei der Halbzeitshow am Start. Als Dr. Dre gemeinsam mit Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent und Mary J Blige die Bühne auseinandergenommen haben.

Kendrick sorgte in diesem Jahr vor allem mit dem Beef zwischen ihm und dem kanadischen Rapper Drake für Aufsehen. Sein Diss-Track "Not Like Us" ist mit über 700 Mio. Streams auf Spotify der meist gestreamte Diss-Track aller Zeiten.