In Kenn im Landkreis Trier-Saarburg lag die Schlange in einem Eimer. Dann wurde es lebensgefährlich - für das Tier.

Die Polizei vermutet, dass die etwa 1,50 Meter lange Schlange ausgesetzt worden ist.

worden ist. Die Python hatte sich schon zum Teil aus dem Eimer befreit, um zu fliehen .

. Ein Mann hat die Schlange in einem kleinen Terrarium zur Polizei gebracht .

. Laut Polizei hat er so die Schlange gerettet - wegen des kalten Wetters wäre es sonst "das sichere Todesurteil" für das Tier gewesen.

wäre es sonst "das sichere Todesurteil" für das Tier gewesen. Jetzt muss die Schlange in eine geeignete Unterkunft.

Python an Bushaltestelle in Kenn: Polizei sucht nach Hinweisen

Wie die Schlange an die Bushaltestelle gekommen ist, steht nicht fest. Die Polizei Schweich sucht aktuell nach dem Eigentümer. Falls du was gesehen hast, kannst du dich bei der Polizeiinspektion in Schweich melden: 06502-91570.