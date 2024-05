KI-Firma OpenAI stellt Neuerungen vor

OpenAI, die Firma hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, hat am Montag Updates vorgestellt. Unter anderem soll die mit Künstlicher Intelligenz gesteuerte Software menschlicher klingen. Katharina Wilhelm berichtet:

OpenAI hat am Montag ein neues KI-Modell und eine Desktop-Version von ChatGPT vorgestellt. Das Update mit dem Namen GPT4o soll noch schneller als der Vorgänger sein. Außerdem soll der Chatbot menschlicher klingen und mit den Usern Unterhaltungen führen können. Bei der Präsentation wurde die Software beispielsweise gebeten, sich eine Gute-Nacht-Geschichte auszudenken und vorzulesen.

Dabei wurde die Software auch unterbrochen und gebeten, dramatischer oder wie ein Roboter zu sprechen. Außerdem konnte der Chatbot zwischen verschiedenen Sprachen hin- und herwechseln.

Darüberhinaus soll der Chatbot in der Lage sein, visuelle Informationen noch besser zu verarbeiten; zum Beispiel eine mathematische Gleichung zu lösen, wenn ein User sie händi