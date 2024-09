Künstliche Intelligenz im Einsatz: Schnelle Hilfe bei Notrufen

Die Leitstelle Ludwigshafen testet KI, um Notrufe schneller zu bearbeiten. Das hilft vor allem bei Fremdsprachen.

Anstatt nach einem Kollegen zum Übersetzen zu suchen, zeigt die KI sofort Übersetzungen in 42 Sprachen an. Eine Computerstimme kann die Antworten direkt an den Anrufer übermitteln. Das Pilotprojekt wird vom Fraunhofer-Institut unterstützt und entwickelt derzeit unter anderem noch circa 20 andere KI-Dienste, um die Polizei zu supporten:

Vorschläge für passende Fragen an Anrufer, um schneller Hilfe leisten zu können

Analyse von Unfallbildern

Pilotprojekt Künstliche Intelligenz bei Leitstelle Ludwigshafen Dauer 0:56 min Pilotprojekt Künstliche Intelligenz bei Leitstelle Ludwigshafen

KI kann helfen, aber auch gefährlich sein: