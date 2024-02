Patient spricht kein Deutsch? So hilft KI im Krankenkaus beim Übersetzen

Was heißt Magenkrampf oder Schwindel auf ukrainisch, französisch oder arabisch? Im Ortenau Klinikum regelt das jetzt KI.

Ein kleines Gerät - ungefähr so groß wie ein Handy - macht den Alltag von Patienten und Pflege-Team im Krankenhaus in Kehl einfacher. Die Sprache auswählen, reinsprechen - und die Künstliche Intelligenz übersetzt. Mehr als 100 Sprachen hat der KI-Übersetzer drauf. Das Gerät kann außerdem auch Texte wie zum Beispiel Arztbriefe übersetzen, die man abfotografiert.

KI-Übersetzer spart Zeit

Natürlich arbeiten auch Leute im Krankenhaus, die mehrere Sprachen sprechen. Aber sie sind nicht in jeder Situation sofort da. Der KI-Übersetzer kann also wertvolle Zeit sparen - zum Beispiel bei einem Notfall. Außerdem gibt es Patienten, die nur ungerne mit fremden Leuten über Krankheiten sprechen. Per Übersetzer reden sie sozusagen direkt mit Arzt, Ärztin oder Pflegekraft.

Alle Sprachen kann die KI zwar nicht. Mit thailändisch hatte sie zum Beispiel Probleme. Aber die ersten Erfahrungen sind gut, sagt ein Arzt.

Hier siehst du, wie der KI-Übersetzer im Ortenau Krankenhaus Kehl genutzt wird:

Technik hilft nicht nur im Krankenhaus: