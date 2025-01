Trailer zur neuen "Kardashian"-Staffel: Ist Kim wieder vergeben?

Eigentlich wollte Kim Kardashian erst mal Single bleiben - anscheinend hat das aber nicht geklappt.

Das deutet die 44-Jährige zumindest im Trailer zur sechsten Staffel von "The Kardashians" an. Dort sagt Kim:

Ich hatte die Absicht, erst mal Single zu bleiben. Aber ich habe euch komplett angelogen, Leute.

In einer anderen Szene sieht man Kim Kardashian in ihrem Haus während sie ankündigt, einen Kleiderschrank für "ihn" einbauen zu lassen. Darauf antwortet ihre Mutter Kris Jenner: "Du musst ihn ja wirklich gern haben." Wer damit gemeint ist, wird im Trailer aber nicht deutlich.

The Kardashians | Season 6 | Official Trailer | Hulu

Kim Kardashian: LA brennt und sie verschwendet Wasser?

Apropos Kims Haus: Die Mega-Unternehmerin wohnt in einer Villa in Los Angeles, wo gerade heftige Feuer wüten. In LA gibt es Regeln, wie viel Wasser Haushalte verbrauchen dürfen, damit bei großen Bränden genug zum Löschen da ist. Laut Medienberichten soll sich Kim - wie auch andere Promis - in der Vergangenheit nicht an diese Vorgaben gehalten und mehr Wasser als erlaubt verbraucht haben. Dafür wird sie aktuell als verschwenderisch kritisiert. Die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" schreibt aber, dass Kim mittlerweile Wassersparmaßnahmen installiert habe.