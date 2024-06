Messerattacke auf AfD-Politiker: Er ist Kim Virginias Stiefvater!

Auf Social Media hat Kim von dem Vorfall berichtet. Von den politischen Aktivitäten ihrer Eltern distanziert sie sich.

Am Mittwoch hat ein Plakat-Abreißer in Mannheim den AfD-Politiker Heinrich Koch mit einem Teppichmesser angegriffen und an Kopf und Bauch verletzt. Koch soll Kim Virginias Stiefvater sein. In dem Video - das sie auf Instagram und TikTok gepostet hat - wird der 29-jährige Reality-Star sehr emotional. Ihr Stiefvater sei ihre einzige Vaterfigur und sie wisse momentan noch nicht, wie sein Zustand ist. Sie wisse nur, "dass mehrere Stiche vonstatten gegangen sind."

Wichtig: Mittlerweile wurde Koch wieder aus dem Krankenhaus entlassen, die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Kim Virginia wollte Thema nicht öffentlich machen

Kim sagt, dass ihr "klar gemacht wurde, dass das Thema sowieso an die Öffentlichkeit kommt." Ansonsten hätte sie gar nicht öffentlich darüber gesprochen. Sie erwähnt auch, dass sie nichts mit den "politischen Engagements" ihrer Eltern zu hat.