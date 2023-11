Bericht: Reiche schaden dem Klima viel mehr als arme Menschen

Der Unterschied ist extrem: Die reichsten Menschen haben einen viel größeren Anteil an der Erderwärmung.

Das reichste Prozent aller Menschen auf der Welt hat 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase verursacht wie die ärmsten fünf Milliarden Menschen. Diese Zahlen hat die Entwicklungsorganisation Oxfam in dem Bericht "Climate Equality: A Planet for the 99 Percent" veröffentlicht. Woran liegt das? Sehr reiche Menschen reisen häufiger, außerdem besitzen sie teilweise klimaschädlichen Luxus wie große Villen, Privatjets und Yachten.

Wann gehört man zum reichsten Prozent der Welt?

2019 gehörten dazu Personen, die mehr als 140.000 US-Dollar (128.000 Euro) im Jahr verdient. Um zum reichsten Prozent in Deutschland zu gehören, musste man mit 280.000 US-Dollar (256.000 Euro) das doppelte verdienen.

FYI: Mit 53 Prozent gehört mehr als die Hälfte der Deutschen zu den reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung.

Was kann dagegen getan werden?

Das schlägt Oxfam vor: