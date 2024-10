Internet im Knast?! Das gibts bald in BW.

Das Projekt soll zunächst in zwei Gefängnissen getestet werden. Aber wozu brauchen die Internet in der Zelle?

In Baden-Württemberg startet demnächst ein neues Projekt: Häftlinge sollen in ihren Zellen einen eigenen Computer mit Internetzugang haben. Das ganze wird zunächst in einer offenen Anstalt in Ulm und einem Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd getestet. Wann ist noch unklar.

Good to know: In Berlin gibt es bereits Gefängnisse, wo Insassen einen eigenen Internetzugang haben.

Internet in der Zelle: Warum?

Den Häftlingen soll es dadurch leichter gemacht werden, Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Dafür kann das Internet genutzt werden:

Begrenztes Surfen

E-Mails schreiben

Videocalls

E-Learning

Zugriff auf ein schwarzes Brett von der jeweiligen Anstalt mit wichtigen Infos

TV und Radio

Das Ganze soll von der jeweiligen Anstalt streng überwacht werden, denn:

Sinn und Zweck der Digitalisierung in Hafträumen ist nicht, dass die Häftlinge nur Computer spielen oder unkontrolliert im Internet surfen.